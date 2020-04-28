Волонтеры спасли китов и дельфинов от голода на Кавминводах

28 Апр 2020 2020-04-28T16:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры из Железноводска покормили голодающих животных. Активисты отреагировали на сообщение в социальных сетях. По информации поста, дельфины, киты и нерпы, которые обитали Кавминводском океанариуме, испытывают трудности с кормом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Ситуацию заметил мэр Евгений Моисеев.

- В социальных сетях пишут, что из-за введенных ограничений зрители перестали посещать океанариум, так как отменены все представления, и поэтому морские артисты остались без пропитания. К таким новостям нельзя оставаться безучастным, и Железноводск решил поддержать дельфинов и китов, - написал Моисеев.

Администрация города связалась с начальством океанариума. Там сообщили, что им не хватает 100 килограммов морской рыбы, а именно - сельдевых. На историю отреагировали волонтеры и местные торговые сети.

- 29 апреля представители нашего волонтерского отряда, который помогает животным в период самоизоляции, доставит в океанариум необходимое количество рыбы, - уверяет Моисеев.

ИСТОЧНИК KP.RU