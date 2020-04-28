Кредитный рейтинг УРАЛСИБа признан стабильным

28 Апр 2020 2020-04-28T17:28:20+03:00

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Аналитики международного рейтингового агентства Standard&Poor’s подтвердили кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

По ожиданиям экспертов S&P, Банк УРАЛСИБ способен успешно противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках. В релизе агентства отмечено, что справиться с ситуацией банку помогут запасы капитала и ликвидности.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение аналитиков агентства о том, что банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках.

Напомним, ранее банку уже были присвоены рейтинги международных агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

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