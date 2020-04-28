В КБР скончался еще один пациент с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T16:17:38+03:00

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На 28 апреля в КБР выросло число больных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов со статусом COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Скончался второй по счету больной, которому было 83 года. Мужчина страдал сердечно-сосудистой патологией. И несколько дней лежал под аппаратом ИВЛ.

Всего в республике выявлено 367 случаев инфицирования (+38 за сутки). Выздоровели 34 пациента. Под наблюдением медиков в самоизоляции находятся 1349 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU