На Ставрополье продолжается борьба с тонировкой автомобильных стекол

28 Апр 2020 2020-04-28T16:31:55+03:00

Многие нарушители, остановившись по требованию полицейских, добровольно убирают пленку со стекол

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На Ставрополье прошли рейды по борьбе с тонировкой автомобильных стекол. Результат - 12 500 «растонированных» автомобилей.

Около 9 тысяч водителей устранили пленочное покрытие ещё до составления административного материала.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, многие нарушители, остановившись по требованию полицейских, добровольно убирают пленку со стекол.

В противном случае, владельцам машин с тонированными стеклами может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Кстати, на Ставрополье усилят рейды по профилактике, не соответствующей требованиям технического регламента тонировки автостекол.

ИСТОЧНИК KP.RU