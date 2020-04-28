На Ставрополье продолжается борьба с тонировкой автомобильных стекол
На Ставрополье прошли рейды по борьбе с тонировкой автомобильных стекол. Результат - 12 500 «растонированных» автомобилей.
Около 9 тысяч водителей устранили пленочное покрытие ещё до составления административного материала.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, многие нарушители, остановившись по требованию полицейских, добровольно убирают пленку со стекол.
В противном случае, владельцам машин с тонированными стеклами может грозить административный арест сроком до 15 суток.
Кстати, на Ставрополье усилят рейды по профилактике, не соответствующей требованиям технического регламента тонировки автостекол.
ИСТОЧНИК KP.RU