2020-04-28T17:36:51+03:00
Общество

Отделение онкодиспансера закрыли из-за коронавируса в Чечне

Болезнь была выявлена у одной из пациенток
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Из-за пациентки с коронавирусом временно закрыто отделение химеотерапии Республиканского онкологического диспансера в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

После выявления коронавирусной инфекции у пациентки, больные и весь персонал отделения находятся на самоизоляции. В это время химеотерапию придётся проводить в дневном стационаре.

Саму заражённую перевели в инфекционную больницу. Теперь она на попечении местных врачей.

Напомним, что в Чечне выявлено 429 случаев заражения коронавирусом. 79 пациентов выздоровели и семь скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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