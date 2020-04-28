Двое медиков на Ставрополье попали в число умерших пациентов с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T17:57:43+03:00

Их имена и должности опубликовали в "Списке памяти"

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На Ставрополье двое скончавшихся пациентов со статусом COVID-19 были медиками. Как стало известно из "Списка памяти" ,в крае умерла 59-летняя врач, акушер-гинеколог из Пятигорска Ирина Владимирова.

А также 63-летняя медсестра, работавшая в инфекционном отделении Кочубеевской районной больницы. Наталью Осипович после обнаружения коронавируса госпитализировали в больницу Ставрополя, где спасти пациентку врачам не удалось. Обе ее дочери также работают в медицине.

Напомним, что всего в Ставропольском крае зафиксировано 9 смертей больных COVID-19. А общее число инфицированных достигло 491 случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU