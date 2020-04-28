2020-04-28T19:39:16+03:00
Происшествия

В Ставрополе два отделения больницы №4 закрыли на карантин

Там нашли пациентов с COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Городской больнице Ставрополя №4 отделения терапии и пульмонологии закрыли на карантин. Мера - вынужденная, принята для недопущения распространения коронавируса. У находившихся там пациентов обнаружили COVID-19. Больных уже отправили лечиться в Городскую больницу №2.

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Как сообщает "Победа26", в указанных отделениях проводится дезинфекция и введен строгий противоэпидемический режим.

- Госпитализация в данные отделения приостановлена, а у контактировавших с инфицированными взяты анализы, - указывают журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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