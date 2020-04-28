2020-04-28T21:02:08+03:00
Общество

Глава Ставрополья рассказал, когда примет решение об ослаблении ограничений

Владимир Владимиров прокомментировал обращение президента Владимира Путина
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после обращения президента Владимира Путина заявил: "будем принимать дальнейшие решения о "судьбе" ограничительных мер после 11 мая". И подчеркнул, что дальнейшие ослабления зависят только от эпидобстановки в крае. А пока власти готовятся внести свои предложения в обозначенный Путиным план действий по "мягкому" выходу населения из самоизоляции.

- Одно из первых предложений - по мораторию на рост стоимости услуг ЖКХ в июле текущего года, - написал губернатор у себя в соцсети.

Владимиров также отметил, что Ставрополью удалось избежать "взрывного распространения коронавируса". За что поблагодарил земляков, соблюдающих режим обязательной самоизоляции. Еще глава края добавил, что создано необходимое число коек для больных и расширены возможности для использования кислородного оборудования, аппаратов ИВЛ.

- Мы готовы к любому развитию событий, - написал Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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