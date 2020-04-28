2020-04-28T21:08:27+03:00
Общество

Глава Ставрополья хочет запретить рост тарифов ЖКХ

Губернатор написал пост в соцсети после выступления Владимира Путина
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Губернатор Ставрополья предложил ввести запрет на рост цент за "коммуналку" предстоящим летом. Владимир Владимиров написал пост после обращения президента Владимира Путина к главам регионов по вопросу снятия ограничений и борьбы с пандемией COVID-19 на местах.

- Мы уже сейчас готовимся направить предложения в обозначенный главой государства будущий общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, - заявил глава Ставрополья. - Одно из первых предложений - по мораторию на рост стоимости услуг ЖКХ в июле текущего года.

Также губернатор сказал, что после 11 мая станет ясно, можно ли вводить послабления в режим самоизоляции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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