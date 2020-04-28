Глава Ставрополья хочет запретить рост тарифов ЖКХ
Губернатор Ставрополья предложил ввести запрет на рост цент за "коммуналку" предстоящим летом. Владимир Владимиров написал пост после обращения президента Владимира Путина к главам регионов по вопросу снятия ограничений и борьбы с пандемией COVID-19 на местах.
- Мы уже сейчас готовимся направить предложения в обозначенный главой государства будущий общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, - заявил глава Ставрополья. - Одно из первых предложений - по мораторию на рост стоимости услуг ЖКХ в июле текущего года.
Также губернатор сказал, что после 11 мая станет ясно, можно ли вводить послабления в режим самоизоляции в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU