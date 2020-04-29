На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом
Число заболевших достигло 519 человек
На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе это уже десятый летальный исход.
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29 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что за сутки диагноз подтвердили еще у 28 ставропольцев.
На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU