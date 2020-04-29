2020-04-29T09:34:46+03:00
Общество

На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом

Число заболевших достигло 519 человек
Ася АСРЯН
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На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе это уже десятый летальный исход.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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29 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что за сутки диагноз подтвердили еще у 28 ставропольцев.

На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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