На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T09:34:46+03:00

На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставропольском крае умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе это уже десятый летальный исход.

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29 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что за сутки диагноз подтвердили еще у 28 ставропольцев.

На данный момент в крае количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU