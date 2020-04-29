На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердили у 28 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T10:14:12+03:00

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В крае зафиксировали десятую смерть от вируса

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Печальную новость сообщил утром 29 апреля губернатор Ставрополья. В регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов.

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Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей. Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Выздороветь удалось 81 человеку.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни». А также выразил слова благодарности жителям края – всем, кто ответственно относится к своему здоровью и соблюдаем режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU