На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердили у 28 человек
Печальную новость сообщил утром 29 апреля губернатор Ставрополья. В регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов.
Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей. Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Выздороветь удалось 81 человеку.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни». А также выразил слова благодарности жителям края – всем, кто ответственно относится к своему здоровью и соблюдаем режим самоизоляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье скончался десятый пациент с коронавирусной инфекцией
Число заболевших достигло 519 человек (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU