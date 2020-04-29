2020-04-29T08:53:04+03:00
Общество

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 519 человек

В крае зафиксировали десятую смерть от вируса
Ася АСРЯН
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16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Печальную новость сообщил утром 29 апреля губернатор Ставрополья. В регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей.

Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о медиках, которые погибли в борьбе с пандемией на Северном Кавказе.

Так, на Ставрополье со статусом COVID-19 умерла 59-летняя врач, акушер-гинеколог из Пятигорска Ирина Владимирова и 63-летняя медсестра из инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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