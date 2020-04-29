В Ставрополе мужчина притворился сотрудником ФСБ, чтобы получить крупную сумму денег
В Ставрополе задержали 54-летнего местного жителя, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Так, злоумышленник пытался «заработать» на беде одного из ставропольцев.
Оказывается, родственник мужчины попал под следствие. Лжеоперативник обещал посодействовать в смягчении приговора суда за крупное вознаграждение. При этом злоумышленник представлялся сотрудником ФСБ России и предъявлял фальшивое удостоверение органов безопасности.
Никаких реальных возможностей для влияния на характер судебного решения у мужчины, разумеется, не было.
Операции помешали настоящие сотрудники УФСБ по Ставрополью, которые его и задержали.
Против злоумышленника возбудили уголовные дела уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU