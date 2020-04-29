В Ставрополе мужчина притворился сотрудником ФСБ, чтобы получить крупную сумму денег

29 Апр 2020 2020-04-29T09:30:37+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовные дела уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество»

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В Ставрополе задержали 54-летнего местного жителя, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Так, злоумышленник пытался «заработать» на беде одного из ставропольцев.

Оказывается, родственник мужчины попал под следствие. Лжеоперативник обещал посодействовать в смягчении приговора суда за крупное вознаграждение. При этом злоумышленник представлялся сотрудником ФСБ России и предъявлял фальшивое удостоверение органов безопасности.

Никаких реальных возможностей для влияния на характер судебного решения у мужчины, разумеется, не было.

Операции помешали настоящие сотрудники УФСБ по Ставрополью, которые его и задержали.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU