2020-04-29T09:43:14+03:00
Общество

В Ставрополе в День Победы на авиапараде задействуют десять единиц техники

Горожане смогут, не покидая своих домов, увидеть зрелищное шоу 9 мая
Ася АСРЯН
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В Ставрополе в День Победы военные задействуют шесть вертолётов и четыре самолёта во время авиапарада.

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Как сообщил губернатор региона, авиатехника Южного военного округа уже приступила к репетиции предстоящего авиапарада, посвященного Дню Победы.

По его словам, жители Ставрополя смогут, не покидая своих домов, увидеть зрелищное шоу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первая репетиция авиапарада прошла в краевом центре 28 апреля.

До 9 мая пройдут еще одна тренировка и генеральная репетиция. Кроме того, во вторник в городе Буденновске пилоты провели акцию в честь 75-летия Победы.

Авиапарад Победы в Ставрополе 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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