2020-04-29T09:52:12+03:00
Общество

На Ставрополье экс-полицейский ударил мужчину, смывшего наркотики в унитаз

Житель Пятигорска пытался нагло скрыть улики преступления
Ася АСРЯН
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В Минеральных Водах возбудили уголовное дело против экс-сотрудника полиции. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

Оказывается, в конце прошлого года подозреваемый по постановлению суда проводил оперативные мероприятия в отношении жителя Пятигорска.

Пятигорчанин, пытаясь скрыть следы, смыл в унитаз наркотики.

Бывший правоохранитель не выдержал и ударил его за это кулаком в лицо. Тем самым он превысил должностные полномочия. Сейчас по данному делу продолжается проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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