На Ставрополье экс-полицейский ударил мужчину, смывшего наркотики в унитаз
Житель Пятигорска пытался нагло скрыть улики преступления
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В Минеральных Водах возбудили уголовное дело против экс-сотрудника полиции. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.
Оказывается, в конце прошлого года подозреваемый по постановлению суда проводил оперативные мероприятия в отношении жителя Пятигорска.
Пятигорчанин, пытаясь скрыть следы, смыл в унитаз наркотики.
Бывший правоохранитель не выдержал и ударил его за это кулаком в лицо. Тем самым он превысил должностные полномочия. Сейчас по данному делу продолжается проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU