На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T10:36:31+03:00

Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»

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На Ставрополье сотрудники МинЖКХ края вместе с представителями правоохранительных органов поймали 131 нарушителя режима обязательной самоизоляции.

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Этих людей выявили во время рейдов в Ставрополе, Степновском и Туркменском районах, а также Советском городском округе.

Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Все материалы передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU