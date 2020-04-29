На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье сотрудники МинЖКХ края вместе с представителями правоохранительных органов поймали 131 нарушителя режима обязательной самоизоляции.
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Этих людей выявили во время рейдов в Ставрополе, Степновском и Туркменском районах, а также Советском городском округе.
Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Все материалы передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU