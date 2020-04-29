2020-04-29T10:36:31+03:00
Общество

На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции

Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»
Ася АСРЯН
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Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье сотрудники МинЖКХ края вместе с представителями правоохранительных органов поймали 131 нарушителя режима обязательной самоизоляции.

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Этих людей выявили во время рейдов в Ставрополе, Степновском и Туркменском районах, а также Советском городском округе.

Против них уже составили протоколы об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Все материалы передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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