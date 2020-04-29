На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты

29 Апр 2020 2020-04-29T10:12:34+03:00

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе 29 апреля зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Так, до одного миллиона рублей получат медики в случае заражения. И три миллиона рублей получит семья врача в случае его смерти.

Разработанный законопроект направили в думу Ставрополья.

Напомним, 29 апреля в регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей.

Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о медиках, которые погибли в борьбе с пандемией на Северном Кавказе. Так, на Ставрополье со статусом COVID-19 умерла 59-летняя врач, акушер-гинеколог из Пятигорска Ирина Владимирова и 63-летняя медсестра из инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU