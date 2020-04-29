На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.
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Так, до одного миллиона рублей получат медики в случае заражения. И три миллиона рублей получит семья врача в случае его смерти.
Разработанный законопроект направили в думу Ставрополья.
Напомним, 29 апреля в регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей.
Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни».
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о медиках, которые погибли в борьбе с пандемией на Северном Кавказе. Так, на Ставрополье со статусом COVID-19 умерла 59-летняя врач, акушер-гинеколог из Пятигорска Ирина Владимирова и 63-летняя медсестра из инфекционного отделения Кочубеевской районной больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU