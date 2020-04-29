2020-04-29T10:23:55+03:00
Общество

На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии
Ася АСРЯН
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Министерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактовМинистерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. За последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.

Утром 29 апреля стало известно, что умер от коронавируса 10-й человек в регионе.

Министерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактов. Важно следовать мерам личной гигиены и гигиены помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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