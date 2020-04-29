На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. За последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз.
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На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.
Утром 29 апреля стало известно, что умер от коронавируса 10-й человек в регионе.
Министерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактов. Важно следовать мерам личной гигиены и гигиены помещений.
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ИСТОЧНИК KP.RU