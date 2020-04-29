На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка

29 Апр 2020 2020-04-29T10:23:55+03:00

Министерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. За последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.

Утром 29 апреля стало известно, что умер от коронавируса 10-й человек в регионе.

Министерство здравоохранения Ставрополья напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, отказа от прямых социальных контактов. Важно следовать мерам личной гигиены и гигиены помещений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончался десятый пациент с коронавирусной инфекцией

Число заболевших достигло 519 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU