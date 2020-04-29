На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
Один из водителей не уступил дорогу другому
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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Инцидент произошел 28 апреля, около 19:30, в Невинномысске. Там водитель «ВАЗ-21053» по время поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ-21101».
Двух водителей с различными травмами доставили в больницу.
За рулём «пятерки» был 22-летний житель Кочубеевского района. Известно, что в момент аварии парень находился в трезвом состоянии.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU