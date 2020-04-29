2020-04-29T11:16:56+03:00
Происшествия

Число больных в Северной Осетии выросло до 763

За сутки диагноз подтвердился у 93 человек
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии за сутки коронавирус подтвердился еще у 93 человек. Как рассказали в Роспотребнадзоре РСО-Алания, общее число заразившихся COVID-19 выросло до 763 местных жителей.

- 627 человек находятся на амбулаторном лечении, 55 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 78 человек выздоровели, 3 человека скончались, - отметили специалисты.

Напомним, что на 27 апреля, через неделю после стихийного митинга во Владикавказе, число больных выросло втрое со 145 случаев до 549. Таким образом, еще за пару дней прибавилось 214 случаев заболевания COVID-19.

Кстати, по числу выявленных за сутки новых случаев инфицирования, по данным Оперштаба по борьбе с коронавирусм, республика на 5 месте в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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