На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии
В 2020 году туроператоры, которые являются членами ассоциации «Турпомощь», смогут возместить через Ростуризм затраты.
Итак, туда входят: возврат стоимости путевок туристам, вылеты которых были отменены с 24 января по 30 марта 2020 года.
Далее, затраты на вывоз туристов из неблагополучных по COVID-19 стран в период не более двух недель со дня начала введения ограничений в соответствующей стране.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.
Так, до одного миллиона рублей получат медики в случае заражения. И три миллиона рублей получит семья врача в случае его смерти.
Разработанный законопроект направили в думу Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU