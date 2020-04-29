2020-04-29T11:26:06+03:00
Общество

На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусомРанее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2020 году туроператоры, которые являются членами ассоциации «Турпомощь», смогут возместить через Ростуризм затраты.

Итак, туда входят: возврат стоимости путевок туристам, вылеты которых были отменены с 24 января по 30 марта 2020 года.

Далее, затраты на вывоз туристов из неблагополучных по COVID-19 стран в период не более двух недель со дня начала введения ограничений в соответствующей стране.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали законопроект о предоставлении единовременных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

Так, до одного миллиона рублей получат медики в случае заражения. И три миллиона рублей получит семья врача в случае его смерти.

Разработанный законопроект направили в думу Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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