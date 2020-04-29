2020-04-29T11:32:14+03:00
Общество

В Ставрополе начался ремонт улиц

Обустроят обочины, обновят тротуар, установят барьерное ограждение
Ася АСРЯН
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В краевом центре отремонтируют дорогу в переулке Сальском. На эти цели выделили 4 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сообщается, что обновят не только дорожное полотно, но и благоустроят прилегающую территорию.

Обустроят обочины, обновят тротуар, установят барьерное ограждение. А всего в Ставрополе планируют отремонтировать дороги на восьми улицах: Доваторцев, Тухачевского, Победы, Железнодорожной, 45-я Параллель, проспекте Кулакова работы уже начаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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