В Пятигорске фермер до смерти забил работника за невыполненное задание

29 Апр 2020 2020-04-29T11:36:57+03:00

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В Пятигорске началось расследование дела о жестоком убийстве. Главный подозреваемый и возможный исполнитель преступления - 41-летний фермер, на участке которого все и произошло. Об инциденте рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 апреля подозреваемый разозлился, что 27-летний подчиненный не выполнил подсобную работу, которую обязан был сделать. Из-за этого он ударил жертву несколько раз по голове и телу, от чего она умерла.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, - говорится в сообщении.

Против мужчины открыли уголовное дело по четвертой части 111 статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По решению суда фигуранта арестовали.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU