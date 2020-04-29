2020-04-29T11:57:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей

Среди участников нападения был 15-летний подросток
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: СКР по СКФото: СКР по СК
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В Петровском районе закончили расследовать уголовное дело против группы парней, среди которых есть подросток. Их обвиняют в грабеже у пенсионера, двум совершеннолетним фигурантам дела вменяют ответственность по еще одной статье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Как установили следователи, 25 июля 2019 года обвиняемые - молодые люди 25, 21 и 15 лет - вместе распивали алкоголь. В ходе беседы они договорились о хищении денег и алкоголя у 60-летнего жителя Светлограда. Группа застала пенсионера дома, где удерживала его и угрожала избиением. В итоге злоумышленники получили около пяти тысяч рублей и алкоголь.

- Компания обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» части 2 статьи 161 (грабеж), частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Дело уже в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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