На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей
В Петровском районе закончили расследовать уголовное дело против группы парней, среди которых есть подросток. Их обвиняют в грабеже у пенсионера, двум совершеннолетним фигурантам дела вменяют ответственность по еще одной статье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Как установили следователи, 25 июля 2019 года обвиняемые - молодые люди 25, 21 и 15 лет - вместе распивали алкоголь. В ходе беседы они договорились о хищении денег и алкоголя у 60-летнего жителя Светлограда. Группа застала пенсионера дома, где удерживала его и угрожала избиением. В итоге злоумышленники получили около пяти тысяч рублей и алкоголь.
- Компания обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» части 2 статьи 161 (грабеж), частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.
Дело уже в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU