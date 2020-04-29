На Ставрополье развернули дополнительные инфекционные койки

29 Апр 2020 2020-04-29T12:09:02+03:00

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка

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Ставрополье еще в марте начало подготовку к возможному появлению коронавирусной инфекции в регионе. И поэтому сейчас в больницах края развернуты 2329 инфекционных коек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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По его словам, 780 из них оборудованы подачей кислорода. 262 койки - с аппаратами ИВЛ. Владимров добавил, что при необходимости коечный фонд вырастет.

В регионе также есть в достаточном объеме лекарственные препараты для лечения больных по медпоказаниям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. За последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз.

На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.

Утром 29 апреля стало известно, что умер от коронавируса 10-й человек в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU