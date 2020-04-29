2020-04-29T12:15:10+03:00
Происшествия

Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом

Это третий смертельный случай в Северной Осетии
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Республиканской клинической больнице Владикавказа умер больной коронавирусом 1983 года рождения из Предгорного района. В приемный покой пациента привезли в 12:13 часов 26 апреля в крайне тяжелом состоянии. Врач провел КТ и исследование ОГК, взял анализы крови и мазок на ПЦР. На кислородной поддержке пациента перевели в реанимационное отделение и положили под аппарат ИВЛ. .

- На фоне проводимых лечебных мероприятий состояние прогрессивно ухудшалось. В 13:00 на ЭКГ прикроватного монитора асистолия. Немедленно были проведены реанимационные мероприятия, которые в течении 30 минут не дали эффекта. В 13:30 констатирована смерть, - сообщили в Минздраве Северной Осетии.

По словам родственников, у больного было тяжелое заболевание почек. И 2 недели они занимались самолечением. Сегодня стало известно, что результат повторного теста в референс-центре показал у скончавшегося наличие COVID-19.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Это третья смерть от коронавируса в республике. Ранее с подтвержденным диагнозом умерла 85-летняя женщина с сердечно-сосудистой патологией и 83-летний мужчина. Общее число больных в Северной Осетии выросло за сутки до 763.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 86 человек
Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом
На Ставрополье развернули дополнительные инфекционные койки
На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей
В Пятигорске фермер до смерти забил работника за невыполненное задание
В Ставрополе начался ремонт улиц
На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии
Число больных в Северной Осетии выросло до 763
На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка
На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты
На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции