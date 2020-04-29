Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T12:15:10+03:00

Это третий смертельный случай в Северной Осетии

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В Республиканской клинической больнице Владикавказа умер больной коронавирусом 1983 года рождения из Предгорного района. В приемный покой пациента привезли в 12:13 часов 26 апреля в крайне тяжелом состоянии. Врач провел КТ и исследование ОГК, взял анализы крови и мазок на ПЦР. На кислородной поддержке пациента перевели в реанимационное отделение и положили под аппарат ИВЛ. .

- На фоне проводимых лечебных мероприятий состояние прогрессивно ухудшалось. В 13:00 на ЭКГ прикроватного монитора асистолия. Немедленно были проведены реанимационные мероприятия, которые в течении 30 минут не дали эффекта. В 13:30 констатирована смерть, - сообщили в Минздраве Северной Осетии.

По словам родственников, у больного было тяжелое заболевание почек. И 2 недели они занимались самолечением. Сегодня стало известно, что результат повторного теста в референс-центре показал у скончавшегося наличие COVID-19.

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Это третья смерть от коронавируса в республике. Ранее с подтвержденным диагнозом умерла 85-летняя женщина с сердечно-сосудистой патологией и 83-летний мужчина. Общее число больных в Северной Осетии выросло за сутки до 763.

ИСТОЧНИК KP.RU