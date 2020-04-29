В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 86 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T12:22:06+03:00

За прошедшие сутки вирус выявили еще у двух жителей краевого центра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что на сегодняшний день в крае зафиксировано 10 летальных исхода от коронавируса

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В Ставрополе на сегодняшний день 86 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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За прошедшие сутки вирус выявили еще у двух жителей краевого центра. Как сообщил градоначальник, у 60% из них развивалась пневмония.

У половины –пневмония средней тяжести. Больницы краевого центра готовы, но к сожалению, не всегда врачам удается спасти больных.

Напомним, что на сегодняшний день в крае зафиксировано 10 летальных исхода от коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. За последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз. На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.

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ИСТОЧНИК KP.RU