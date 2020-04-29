На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первой жертвой пандемии среди медицинских работников на Ставрополье стала 63-летняя Наталья Осипович.
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Ставропольчанка выполняла свой профессиональный долг в инфекционном отделении, перепрофилированном под приём пациентов с COVID-19.
Жительница Кочубеевского района заболела внебольничной пневмонией на фоне коронавируса с обострением хронических заболеваний. Сначала женщина лечилась на месте, а когда состояние ухудшилось, её доставили в Ставрополь.
Около часа ночи 25 апреля женщины не стало. Похороны прошли в понедельник, 27 апреля.
Позже стало известно, что дочери Осипович тоже работаю медсестрами в той же больнице. И как пишет «АиФ.Северный Кавказ», одна из них тоже заразилась. Молодую женщину госпитализировали с пневмонией. По словам медиков, сейчас она идёт на поправку. Другая дочь оказалась на карантине.
Напомним, что 29 апреля в регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей. Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни».
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ИСТОЧНИК KP.RU