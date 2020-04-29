2020-04-29T12:48:29+03:00
Общество

На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом

Напомним, что 29 апреля в регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса
Ася АСРЯН
Поделиться:
Жительница Кочубеевского района заболела внебольничной пневмонией на фоне коронавируса с обострением хронических заболеванийЖительница Кочубеевского района заболела внебольничной пневмонией на фоне коронавируса с обострением хронических заболеванийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первой жертвой пандемии среди медицинских работников на Ставрополье стала 63-летняя Наталья Осипович.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Ставропольчанка выполняла свой профессиональный долг в инфекционном отделении, перепрофилированном под приём пациентов с COVID-19.

Жительница Кочубеевского района заболела внебольничной пневмонией на фоне коронавируса с обострением хронических заболеваний. Сначала женщина лечилась на месте, а когда состояние ухудшилось, её доставили в Ставрополь.

Около часа ночи 25 апреля женщины не стало. Похороны прошли в понедельник, 27 апреля.

Позже стало известно, что дочери Осипович тоже работаю медсестрами в той же больнице. И как пишет «АиФ.Северный Кавказ», одна из них тоже заразилась. Молодую женщину госпитализировали с пневмонией. По словам медиков, сейчас она идёт на поправку. Другая дочь оказалась на карантине.

Напомним, что 29 апреля в регионе зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Это уже десятый летальный исход в крае. Также за сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. Таким образом, в регионе на данный момент 519 зараженных. Среди них – 48 детей. Известно, что 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь удалось 81 человеку.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил всех, кто «сегодня помогает выстоять перед лицом болезни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных

Глава региона еще раз призвал ставропольцев соблюдать режим самоизоляции [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье выросло число ДТП с участием мотоциклистов
В Ставрополе стала известна личность первого умершего от коронавируса пациента
На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильём
В Ставрополе рассказали о порядке получения выплат на детей
Власти Ставрополья объяснили, как получить пособие по безработице
В Ставрополе от коронавируса умер первый пациент
На Ставрополье на самодельном мотоцикле разбился парень
На Ставрополье пьяный водитель упал на руки полицейских
На Ставрополье все нуждающиеся пенсионеры получат продуктовые наборы до 4 мая
В Железноводске пиратам отдадут озеро и детскую зону
В Ставрополе обновили более 43 тысяч квадратных метров разметки
На Ставрополье жители получили более 116 тысяч продуктовых наборов
В Нальчике загорелось пятиэтажное общежитие
На Ставрополье число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 86 человек
Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом
На Ставрополье развернули дополнительные инфекционные койки
На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей
В Пятигорске фермер до смерти забил работника за невыполненное задание
В Ставрополе начался ремонт улиц
На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии
Число больных в Северной Осетии выросло до 763
На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка
На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты
На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции