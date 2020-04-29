На Ставрополье число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
В Ставропольском крае число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек. Так, за последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз.
На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.
Утром 29 апреля стало известно, что умер от коронавируса 10-й человек в регионе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом.
Напомним, что первой жертвой пандемии среди медицинских работников в крае стала 63-летняя Наталья Осипович.
Ставропольчанка выполняла свой профессиональный долг в инфекционном отделении, перепрофилированном под приём пациентов с COVID-19.
Жительница Кочубеевского района заболела внебольничной пневмонией на фоне коронавируса с обострением хронических заболеваний.
Сначала лечилась на месте, а когда состояние ухудшилось, её доставили в Ставрополь. Около часа ночи 25 апреля женщины не стало. Похороны прошли в понедельник, 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU