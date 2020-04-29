2020-04-29T13:14:47+03:00
Происшествия

В Нальчике загорелось пятиэтажное общежитие

В пожаре никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нальчике произошел пожар в пятиэтажном общежитии. Сообщение о возгорании поступило ближе к десяти дня 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии в оперативном сообщении.

- В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в помещении 5-этажного здания общежития, - говорится в сообщении.

Согласно уточненной информации, горит одна из комнат на первом этаже. Всех жильцов здания эвакуировали. По сведениям из СМИ об общежитии, там жило 62 семьи, или 223 человека. В ЧП никто не пострадал.

- По состоянию на 10:08 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение пожара на соседние комнаты, - сообщают в МЧС России по КБР. В тушении участвовала бригада из 25 человек и шести единиц техники.

Ущерб и причины пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье выросло число ДТП с участием мотоциклистов
В Ставрополе стала известна личность первого умершего от коронавируса пациента
На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильём
В Ставрополе рассказали о порядке получения выплат на детей
Власти Ставрополья объяснили, как получить пособие по безработице
В Ставрополе от коронавируса умер первый пациент
На Ставрополье на самодельном мотоцикле разбился парень
На Ставрополье пьяный водитель упал на руки полицейских
На Ставрополье все нуждающиеся пенсионеры получат продуктовые наборы до 4 мая
В Железноводске пиратам отдадут озеро и детскую зону
В Ставрополе обновили более 43 тысяч квадратных метров разметки
На Ставрополье жители получили более 116 тысяч продуктовых наборов
В Нальчике загорелось пятиэтажное общежитие
На Ставрополье число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 86 человек
Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом
На Ставрополье развернули дополнительные инфекционные койки
На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей
В Пятигорске фермер до смерти забил работника за невыполненное задание
В Ставрополе начался ремонт улиц
На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии
Число больных в Северной Осетии выросло до 763
На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка
На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты
На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции