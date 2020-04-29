В Нальчике загорелось пятиэтажное общежитие

29 Апр 2020 2020-04-29T13:14:47+03:00

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В Нальчике произошел пожар в пятиэтажном общежитии. Сообщение о возгорании поступило ближе к десяти дня 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии в оперативном сообщении.

- В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Нальчике по улице Калининградская произошел пожар в помещении 5-этажного здания общежития, - говорится в сообщении.

Согласно уточненной информации, горит одна из комнат на первом этаже. Всех жильцов здания эвакуировали. По сведениям из СМИ об общежитии, там жило 62 семьи, или 223 человека. В ЧП никто не пострадал.

- По состоянию на 10:08 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространение пожара на соседние комнаты, - сообщают в МЧС России по КБР. В тушении участвовала бригада из 25 человек и шести единиц техники.

Ущерб и причины пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU