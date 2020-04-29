На Ставрополье жители получили более 116 тысяч продуктовых наборов
Кировский округ и Арзгирский район сегодня подключились к акции по предоставлению продуктовой помощи нуждающимся. Так, за время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов.
Только за сутки, 28 апреля, малообеспеченным жителям края доставили около четырех тысяч коробок с продовольствием. Раздача наборов сегодня продолжается в 27 районах Ставрополья.
Напомним, что в Ставропольском крае число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек.
Так, за последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз. На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU