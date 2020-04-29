На Ставрополье жители получили более 116 тысяч продуктовых наборов

29 Апр 2020 2020-04-29T13:47:11+03:00

Так, за время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов

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Кировский округ и Арзгирский район сегодня подключились к акции по предоставлению продуктовой помощи нуждающимся. Так, за время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов.

Только за сутки, 28 апреля, малообеспеченным жителям края доставили около четырех тысяч коробок с продовольствием. Раздача наборов сегодня продолжается в 27 районах Ставрополья.

Напомним, что в Ставропольском крае число заболевших Covid-19 выросло до 519 человек.

Так, за последние сутки еще у 28 пациентов подтвердили диагноз. На данный момент 16 человек находятся в тяжелом состоянии. 9 из них требуется дыхательная поддержка. Об этом информирует региональный Миинздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU