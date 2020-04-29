2020-04-29T14:02:45+03:00
Общество

В Ставрополе обновили более 43 тысяч квадратных метров разметки

Так, на многих городских магистралях появились поперечные и продольные полосы
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе продолжается работа по обновлению дорожной разметки, начатая еще в марте. Дорожники уже нанесли более 43 тысяч квадратных метров разметки.

Так, на многих городских магистралях появились поперечные и продольные полосы.

Для этого используется как краска, так и метод холодного пластика. Последний наносят преимущественно на дорогах с интенсивным движением.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в краевом центре отремонтируют дорогу в переулке Сальском. На эти цели выделили 4 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе начался ремонт улиц

Обустроят обочины, обновят тротуар, установят барьерное ограждение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье выросло число ДТП с участием мотоциклистов
В Ставрополе стала известна личность первого умершего от коронавируса пациента
На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильём
В Ставрополе рассказали о порядке получения выплат на детей
Власти Ставрополья объяснили, как получить пособие по безработице
В Ставрополе от коронавируса умер первый пациент
На Ставрополье на самодельном мотоцикле разбился парень
На Ставрополье пьяный водитель упал на руки полицейских
На Ставрополье все нуждающиеся пенсионеры получат продуктовые наборы до 4 мая
В Железноводске пиратам отдадут озеро и детскую зону
В Ставрополе обновили более 43 тысяч квадратных метров разметки
На Ставрополье жители получили более 116 тысяч продуктовых наборов
В Нальчике загорелось пятиэтажное общежитие
На Ставрополье число пациентов с коронавирусом превысило 500 человек
На Ставрополье дочь умершей медсестры заразилась коронавирусом
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 86 человек
Во Владикавказе умер пациент с коронавирусом
На Ставрополье развернули дополнительные инфекционные койки
На Ставрополье пьяная компания выбила из пенсионера пять тысяч рублей
В Пятигорске фермер до смерти забил работника за невыполненное задание
В Ставрополе начался ремонт улиц
На Ставрополье туроператорам компенсируют потери из-за пандемии
Число больных в Северной Осетии выросло до 763
На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
На Ставрополье 9 пациентам с коронавирусом требуется дыхательная поддержка
На Ставрополье медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты
На Ставрополье поймали более 130 нарушителей режима самоизоляции