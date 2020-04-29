В Ставрополе обновили более 43 тысяч квадратных метров разметки
В Ставрополе продолжается работа по обновлению дорожной разметки, начатая еще в марте. Дорожники уже нанесли более 43 тысяч квадратных метров разметки.
Так, на многих городских магистралях появились поперечные и продольные полосы.
Для этого используется как краска, так и метод холодного пластика. Последний наносят преимущественно на дорогах с интенсивным движением.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в краевом центре отремонтируют дорогу в переулке Сальском. На эти цели выделили 4 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU