2020-04-29T14:09:30+03:00
Общество

В Железноводске пиратам отдадут озеро и детскую зону

Остальную часть пляжа возьмут спортсмены
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске показали, как реконструируют Курортное озеро. Согласно сообщению мэрии, детскую зону стилизуют в обитель пиратов. Об этом сообщает глава города Евгений Моисеев.

Мэр рассказал, какие изменения ждут прибрежную зону озера. В частности, в плане благоустройства детского пляжа.

- Пляж, рассчитанный на детей в возрасте от 3 до 12 лет, расположится на территории в 2 тысячи квадратных метров. Часть детской зоны решено сделать песчаной. Здесь обустроим малые архитектурные формы, выполненные из дерева, где детям будет интересно играть и резвиться, - пишет Моисеев.

Там же установят спортивный сектор с искусственным травяным покрытием, на котором можно и отдыхать, и активно заниматься. В центре детской зоны будет стоять пиратский корабль и детские тренажеры.

Благоустройство участка идет в рамках программы "Комфортная городская среда". На проект, поддержанный губернатором, выделили более 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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