2020-04-29T14:21:44+03:00
Общество

На Ставрополье все нуждающиеся пенсионеры получат продуктовые наборы до 4 мая

Ася АСРЯН
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За время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборовЗа время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 29 апреля ответил на самые популярные вопросы ставропольцев о продуктовых наборах.

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Глава региона напомнил, что бесплатные боксы предназначены для людей старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума, многодетных семей, матерей-одиночек, семей с детьми-инвалидами.

А узнать, положен ли ставропольцу продуктовый набор, можно в органах соцзащиты населения края по месту жительства. Владимир Владимиров подчеркнул, что нуждающиеся пенсионеры получат боксы до 4 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов. Только за сутки, 28 апреля, малообеспеченным жителям края доставили около четырех тысяч коробок с продовольствием.

Раздача наборов сегодня продолжается в 27 районах Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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