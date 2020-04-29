На Ставрополье все нуждающиеся пенсионеры получат продуктовые наборы до 4 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T14:21:44+03:00

За время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 29 апреля ответил на самые популярные вопросы ставропольцев о продуктовых наборах.

Радоница, пропуски для доноров и новые смерти: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Глава региона напомнил, что бесплатные боксы предназначены для людей старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума, многодетных семей, матерей-одиночек, семей с детьми-инвалидами.

А узнать, положен ли ставропольцу продуктовый набор, можно в органах соцзащиты населения края по месту жительства. Владимир Владимиров подчеркнул, что нуждающиеся пенсионеры получат боксы до 4 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за время действия ограничительных мер в крае раздали более 116,5 тысяч продуктовых наборов. Только за сутки, 28 апреля, малообеспеченным жителям края доставили около четырех тысяч коробок с продовольствием.

Раздача наборов сегодня продолжается в 27 районах Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU