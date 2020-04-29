На Ставрополье пьяный водитель упал на руки полицейских

29 Апр 2020 2020-04-29T15:07:29+03:00

Мужчину заметили после проезда на красный

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В Грачевском районе поймали нетрезвого водителя. 37-летний мужчина проехал на красный свет светофора, и это смутило инспекторов. Об инциденте рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Когда нарушителя остановили для проверки документов, он едва держался на ногах. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе нашли 0,9 промилле паров этанола. Мужчина с выводами прибора не стал спорить.

- Почему решили ехать? - спрашивает инспектор.

- Пиши. Потому что надо было.

"Потому что надо": пьяный водитель на Ставрополье.Видео: ГИБДД по Ставрополью

В отношении водителя составили административный протокол по первой части статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Машину забрали на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU