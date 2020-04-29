На Ставрополье пьяный водитель упал на руки полицейских
В Грачевском районе поймали нетрезвого водителя. 37-летний мужчина проехал на красный свет светофора, и это смутило инспекторов. Об инциденте рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Когда нарушителя остановили для проверки документов, он едва держался на ногах. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе нашли 0,9 промилле паров этанола. Мужчина с выводами прибора не стал спорить.
- Почему решили ехать? - спрашивает инспектор.
- Пиши. Потому что надо было.
"Потому что надо": пьяный водитель на Ставрополье.Видео: ГИБДД по Ставрополью
В отношении водителя составили административный протокол по первой части статьи 12.8 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Машину забрали на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU