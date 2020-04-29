На Ставрополье на самодельном мотоцикле разбился парень

29 Апр 2020 2020-04-29T15:08:47+03:00

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В городе Новоалександровске, сегодня, около полуночи, на самодельном мототранспорте разбился молодой человек. 20-летний водитель долгое время сам собирал транспорт.

Парень выехал на дорогу, в первый же день не справился с управлением, съехал на обочину, где перевернулся.

От полученных травм водитель скончался. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Известно, что погибший проживал с родителями.

Они видели, что сын собирает мотоцикл, но никто не предупредил об опасности управления технически не проверенной самоделкой.

Кроме того, этот транспорт имеет категорию спортивного инвентаря, и ездить по дорогам общего пользования водитель не имел права.

ИСТОЧНИК KP.RU