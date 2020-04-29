2020-04-29T15:54:21+03:00
Общество

В Ставрополе от коронавируса умер первый пациент

Стали известна личность скончавшегося от вируса ставропольца
Ася АСРЯН
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В Ставрополе от коронавируса умер 38-летний мужчинаВ Ставрополе от коронавируса умер 38-летний мужчинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье стала известна личность десятого пациента, который скончался от коронавируса. Жертвой вируса стал житель краевого центра.

Мужчине было всего лишь 38 лет. Об этом 29 апреля сообщил градоначалник Ставрополя.

По словам Андрея Джатдоева, мужчина приехал в наш город из центральной части России. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на сегодняшний день 86 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». За прошедшие сутки вирус выявили еще у двух жителей краевого центра. Как сообщил градоначальник, у 60% из них развивалась пневмония.

У половины –пневмония средней тяжести. Больницы краевого центра готовы, но к сожалению, не всегда врачам удается спасти больных.

Напомним, что на сегодняшний день в крае зафиксировано 10 летальных исхода от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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