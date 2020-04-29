2020-04-29T16:19:51+03:00
Общество

Власти Ставрополья объяснили, как получить пособие по безработице

Это можно сделать онлайн
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье рассказали местным жителям, как оформить пособия по безработице в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Встать на учет можно в онлайн-режиме. Для этого надо зайти на специализированный сайт, передает губернатор Владимир Владимиров.

Для начала надо зайти на портал "Работа в России" и составить резюме. Никакие другие документы (справки или копия трудовых книг) не нужны - дальше действуют центры занятости.

- Граждане, уволенные после 1 марта 2020 года, получат максимальное пособие по безработице – 12 130 рублей, причем вне зависимости от уровня дохода на прежнем месте работы. Этот максимум они будут получать три месяца, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, - написал Владимиров.

Безработные, у которых есть несовершеннолетние дети, получат дополнительные три тысячи рублей на одного ребенка.

- Для граждан, потерявших работу до 1 марта 2020 года, действует другой порядок выплат: размер их пособия будет варьироваться от минимального к максимальному и будет зависеть от даты увольнения и величины зарплаты на последнем месте работы, - говорит губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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