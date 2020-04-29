2020-04-29T16:35:48+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали о порядке получения выплат на детей

Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублей
Ася АСРЯН
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Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублейЗакон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о дополнительных выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

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Напомним, что инициатива о таких выплатах принадлежит президенту России, порекомендовавшему регионам помочь семьям с детьми в непростое время. Законопроект внесли на рассмотрение в Думу края и депутаты его поддержали.

Таким образом, закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублей. Пособие в таких случаях будет выплачиваться каждый месяц на каждого ребенка в размере 4921 рубль 50 копеек.

Впервые от ставропольца, претендующего на выплату, потребуется лишь подать заявление на выбор: в органы соцзащиты по месту жительства, в МФЦ, либо с помощью портала госуслуг и почты. Губернатор Ставрополья добавил, что заявления будут приниматься с 15 мая, чтобы начать выплаты в июне месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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