В Ставрополе рассказали о порядке получения выплат на детей

29 Апр 2020 2020-04-29T16:35:48+03:00

Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублей

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о дополнительных выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

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Напомним, что инициатива о таких выплатах принадлежит президенту России, порекомендовавшему регионам помочь семьям с детьми в непростое время. Законопроект внесли на рассмотрение в Думу края и депутаты его поддержали.

Таким образом, закон предусматривает ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей, у которых среднедушевой доход не превышает 9550 рублей. Пособие в таких случаях будет выплачиваться каждый месяц на каждого ребенка в размере 4921 рубль 50 копеек.

Впервые от ставропольца, претендующего на выплату, потребуется лишь подать заявление на выбор: в органы соцзащиты по месту жительства, в МФЦ, либо с помощью портала госуслуг и почты. Губернатор Ставрополья добавил, что заявления будут приниматься с 15 мая, чтобы начать выплаты в июне месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU