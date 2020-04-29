На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильём

29 Апр 2020 2020-04-29T16:45:04+03:00

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На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильем. Из краевого бюджета на эти цели выделят около 16 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Минстроя Ставрополья Валерий Савченко.

В пресс-службе ведомства напомнили, что всего в крве 146 ветеранов боевых действий. Из них 28 – получат выплаты в 2020 году, еще 118 человек – в последующие годы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рассказали, как оформить пособия по безработице в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Встать на учет можно в онлайн-режиме. Для этого надо зайти на специализированный сайт.

Для начала надо зайти на портал "Работа в России" и составить резюме. Никакие другие документы (справки или копия трудовых книг) не нужны - дальше действуют центры занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU