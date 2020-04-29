На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильём
На Ставрополье 28 ветеранов боевых действий обеспечат жильем. Из краевого бюджета на эти цели выделят около 16 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Минстроя Ставрополья Валерий Савченко.
В пресс-службе ведомства напомнили, что всего в крве 146 ветеранов боевых действий. Из них 28 – получат выплаты в 2020 году, еще 118 человек – в последующие годы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рассказали, как оформить пособия по безработице в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Встать на учет можно в онлайн-режиме. Для этого надо зайти на специализированный сайт.
Для начала надо зайти на портал "Работа в России" и составить резюме. Никакие другие документы (справки или копия трудовых книг) не нужны - дальше действуют центры занятости.
ИСТОЧНИК KP.RU