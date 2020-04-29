В Ставрополе стала известна личность первого умершего от коронавируса пациента

29 Апр 2020 2020-04-29T17:13:37+03:00

На Ставрополье на сегодняшний день зафиксировано 10 летальных исхода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он приехал в Ставрополь из центральной части России. Врачи не смогли его спасти

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе умер первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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Позже глава краевого центра рассказал, что жертвой болезни стал 38-летний мужчина. Он приехал в Ставрополь из центральной части России. Врачи не смогли его спасти.

- Искренние соболезнования близким и родным. Очень бы хотелось надеяться, что по такому поводу соболезнований больше не будет, — сказал мэр сегодня, 29 апреля.

Напомним, на Ставрополье на сегодняшний день зафиксировано 10 летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU