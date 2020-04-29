На Ставрополье выросло число ДТП с участием мотоциклистов

29 Апр 2020 2020-04-29T17:27:03+03:00

В регионе этой ночью на самодельном мотоцикле развился парень

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На Ставрополье с наступлением тепла увеличилось количество ДТП с мототранспорта. Как сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД, с 30 апреля по 2 мая на дорогах региона автоинспекторы проведут операцию «Скутер-мотоциклист».

В рейдах поучаствуют участковые-уполномоченные и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на самодельном мотоцикле разбился 20-летний парень. Парень выехал на дорогу, в первый же день не справился с управлением, съехал на обочину, где перевернулся.

От полученных травм водитель скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU