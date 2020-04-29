2020-04-29T19:11:09+03:00
Общество

На Ставрополье владельцы салонов красоты просят возобновить их работу

Губернатор напомнил о соблюдении условий по уборкам, проветриванию помещения и сдачи тестов
Ася АСРЯН
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Владимир Владимиров напомним, что в Ставропольском крае салоны красоты начнут свою работу уже завтра, 30 апреляВладимир Владимиров напомним, что в Ставропольском крае салоны красоты начнут свою работу уже завтра, 30 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На прямую линию губернатора Ставрополья продолжают поступать вопросы от жителей региона. Например, одна из владельцев салона красоты в Пятигорске обратилась с коллективным обращением.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

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Письмо, по ее словам, подготовили коллеги из разных городов Ставрополья. Так, владельцы салонов красоты просят возобновить их работы. Они рассказывают, что ставропольцы часто к ним обращаются, несмотря на режим самоизоляции.

Многие из них продолжают трудиться и в период карантина. Тем более, что они и так всегда соблюдают гигиенические требования.

Владимир Владимиров напомним, что в Ставропольском крае салоны красоты начнут свою работу уже завтра, 30 апреля.

- Мы видим возможность открытия. С 30 апреля парикмахерские смогут возобновить работу. Но с соблюдением условий по уборкам, проветриванию, социальному дистанцированию, сдаче тестов на коронавирус, - ответил губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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