На Ставрополье владельцы салонов красоты просят возобновить их работу
На прямую линию губернатора Ставрополья продолжают поступать вопросы от жителей региона. Например, одна из владельцев салона красоты в Пятигорске обратилась с коллективным обращением.
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Письмо, по ее словам, подготовили коллеги из разных городов Ставрополья. Так, владельцы салонов красоты просят возобновить их работы. Они рассказывают, что ставропольцы часто к ним обращаются, несмотря на режим самоизоляции.
Многие из них продолжают трудиться и в период карантина. Тем более, что они и так всегда соблюдают гигиенические требования.
Владимир Владимиров напомним, что в Ставропольском крае салоны красоты начнут свою работу уже завтра, 30 апреля.
- Мы видим возможность открытия. С 30 апреля парикмахерские смогут возобновить работу. Но с соблюдением условий по уборкам, проветриванию, социальному дистанцированию, сдаче тестов на коронавирус, - ответил губернатор региона.
ИСТОЧНИК KP.RU