Губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отвечает на вопросы местных жителей во время прямой линии.
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Больше всего ставропольцев волнует вопрос, когда в крае закончится режим обязательной самоизоляции?
- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав точную дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.
По словам Владимира Владимирова, «пока будет опасность распространения коронавируса, режим снимать не будем».
Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу».
- Но проводите такой отдых семьёй, с теми людьми, с которыми вы живёте, чтобы никого не заразить, - обратился Владимиров к жителям края.
ИСТОЧНИК KP.RU