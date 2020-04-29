2020-04-29T19:26:45+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции

Владимир Владимиров добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу»
Ася АСРЯН
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Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу»Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отвечает на вопросы местных жителей во время прямой линии.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

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Больше всего ставропольцев волнует вопрос, когда в крае закончится режим обязательной самоизоляции?

- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав точную дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.

По словам Владимира Владимирова, «пока будет опасность распространения коронавируса, режим снимать не будем».

Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу».

- Но проводите такой отдых семьёй, с теми людьми, с которыми вы живёте, чтобы никого не заразить, - обратился Владимиров к жителям края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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