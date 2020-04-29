Губернатор Ставрополья рассказал, как будет в этом году праздноваться День Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T19:50:43+03:00

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Жителей Ставрополья волновал также вопрос, связанный с празднованием 9 мая. Так, Владимир Владимиров во время прямой линии ответил, что парад Победы обязательно состоится в полном объеме.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

Единственное, по понятным причинам его перенесут с 9 мая на другую дату. Пока еще рано называть ее.

- Надо набраться терпения и подождать, когда обозначим сроки проведения. Я бы очень хотел попросить не ходить группами к мемориалам Вечный огонь, если очень душа просит, то только с соблюдением всех мер предосторожности, - попросил Владимир Владимиров во время прямой линии.

Ранее губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции.

- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.

По словам Владимира Владимирова, «пока будет опасность распространения коронавируса, режим снимать не будем».

Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу».

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Владимир Владимиров добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU