В роддоме Пятигорска продолжат принимать беременных
Во время прямой линии 29 апреля к губернатору Ставрополья обратилась будущая мама из Пятигорска.
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Женщина попросила прояснить ситуацию с местным роддомом и сказать, могут ли туда попасть неинфицированные роженицы.
Беременная ставропольчанка также рассказала, что изначально собиралась лечь в родильный дом Лермонтова, но там её не приняли. Сотрудники медучреждения сослались на постановление, согласно которому больница якобы не должна брать к себе жительниц Пятигорска.
Глава Ставрополья объяснил, что в пятигорском роддоме подготовили корпус для борьбы с инфекцией. Такие меры были приняты из-за того, что у некоторых женщин и новорождённых младенцев обнаружили Covid-19.
По словам Владимирова, там переоборудовали только один корпус. Остальная часть работает в штатном режиме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции
Владимир Владимиров добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU