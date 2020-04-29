В роддоме Пятигорска продолжат принимать беременных

29 Апр 2020 2020-04-29T21:25:25+03:00

Там подготовили корпус для борьбы с инфекцией

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Во время прямой линии 29 апреля к губернатору Ставрополья обратилась будущая мама из Пятигорска.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

Женщина попросила прояснить ситуацию с местным роддомом и сказать, могут ли туда попасть неинфицированные роженицы.

Беременная ставропольчанка также рассказала, что изначально собиралась лечь в родильный дом Лермонтова, но там её не приняли. Сотрудники медучреждения сослались на постановление, согласно которому больница якобы не должна брать к себе жительниц Пятигорска.

Глава Ставрополья объяснил, что в пятигорском роддоме подготовили корпус для борьбы с инфекцией. Такие меры были приняты из-за того, что у некоторых женщин и новорождённых младенцев обнаружили Covid-19.

По словам Владимирова, там переоборудовали только один корпус. Остальная часть работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU