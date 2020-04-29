В Пятигорске могут быть смягчены карантинные меры

29 Апр 2020 2020-04-29T21:28:35+03:00

Один из самых волнующих задали предприниматели крупнейшего рынка на КМВ. Так, они пожаловались, что с бизнесменов рынка «Лира» требуют арендную плату Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Во время прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что вопрос о снятии карантина в Пятигорске рассмотрят 30 апреля.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

Как раз спустя две недели после выявления первых заражённых коронавирусом. А также, исходя из эпидемиологической обстановки.

- Надеюсь, что дадим Пятигорску послабления хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ, о чём люди очень просят, - добавил Владимиров.

По словам губернатора, карантин пришлось ввести потому, что в Пятигорске были пациенты с коронавирусом, которые непонятно, от кого заразились. Власти приняли решение «отсечь курорт от других городов КМВ. Таким образом, создать коечный фонд».

Позже выяснилось, что очагом заражения стала свадьба, на которой присутствовали 130 человек из Пятигорска и других населённых пунктов Ставрополья. Всех их нашли, проверили и недавно выявили последний очаг среди участников семейного праздника.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на прямую линию губернатора Ставрополья поступили вопросы от жителей Пятигорска.

Один из самых волнующих задали предприниматели крупнейшего рынка на КМВ. Так, они пожаловались, что с бизнесменов рынка «Лира» требуют арендную плату. Напомним, что работа крупного рынка остановлена из-за введенного карантина.

Кроме того, предприниматели жалуются, что им не дают вывезти товар с неработающего рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU