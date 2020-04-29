Губернатор Ставрополья прокомментировал скандальную стройку на горе Машук

29 Апр 2020 2020-04-29T21:43:52+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске началось строительство многофункционального патриотического молодежного центра «Машук»

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Во время прямой линии к Владимиру Владимирову обратились жители Пятигорска. Помимо введенного карантина и эпидситуации по коронавирусу, горожан интересует ситуация вокруг скандальной стройки на горе Машук.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске началось строительство многофункционального патриотического молодежного центра «Машук».

Этот объект находится у подножья одноимённой горы, на месте заброшенного пионерлагеря.

Отвечая на вопрос, Владимиров рассказал, что 29 апреля проинспектировал строительство, пообщался с горожанами.

Он отметил, что там как был там молодежный лагерь, там и останется. Только станет он вместительнее .

- Нижний лагерь «Машук», где идут работы, никогда не входил ни в границы памятника природы, ни в пределы особо охраняемой зоны: до них от стройки еще несколько десятков метров, - уточнил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что слухи о том, что строительные работы наносят ущерб горным породам, развеял министр строительства края Валерий Савченко. По его словам, площадка лагеря находится на платформе из обычного песчаника.

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ИСТОЧНИК KP.RU