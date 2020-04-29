Губернатор Ставрополья прокомментировал скандальную стройку на горе Машук
Во время прямой линии к Владимиру Владимирову обратились жители Пятигорска. Помимо введенного карантина и эпидситуации по коронавирусу, горожан интересует ситуация вокруг скандальной стройки на горе Машук.
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске началось строительство многофункционального патриотического молодежного центра «Машук».
Этот объект находится у подножья одноимённой горы, на месте заброшенного пионерлагеря.
Отвечая на вопрос, Владимиров рассказал, что 29 апреля проинспектировал строительство, пообщался с горожанами.
Он отметил, что там как был там молодежный лагерь, там и останется. Только станет он вместительнее .
- Нижний лагерь «Машук», где идут работы, никогда не входил ни в границы памятника природы, ни в пределы особо охраняемой зоны: до них от стройки еще несколько десятков метров, - уточнил губернатор.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что слухи о том, что строительные работы наносят ущерб горным породам, развеял министр строительства края Валерий Савченко. По его словам, площадка лагеря находится на платформе из обычного песчаника.
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ИСТОЧНИК KP.RU