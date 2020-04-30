2020-04-30T10:05:44+03:00
Происшествия

В Осетии коронавирус подтвердился еще у 73 пациентов

Общее число заболевших выросло до 836
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число выявленных больных в Северной Осетии выросло за сутки на 73 пациента до отметки 836 случаев. Как рассказали в Роспотребнадзоре РСО-Алания, 697 человек получают лечение амбулаторно дома, потому что болезнь у них протекает бессимптомно. Госпитализированы 51 местный житель с COVID-19. Выздоровели за все время 84 человека, а скончались четверо.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1358 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 2571 человек, - сказано также в сообщении.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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