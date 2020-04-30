В Осетии коронавирус подтвердился еще у 73 пациентов

30 Апр 2020 2020-04-30T10:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выявленных больных в Северной Осетии выросло за сутки на 73 пациента до отметки 836 случаев. Как рассказали в Роспотребнадзоре РСО-Алания, 697 человек получают лечение амбулаторно дома, потому что болезнь у них протекает бессимптомно. Госпитализированы 51 местный житель с COVID-19. Выздоровели за все время 84 человека, а скончались четверо.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1358 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 2571 человек, - сказано также в сообщении.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU