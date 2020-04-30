На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 562 человек

30 Апр 2020 2020-04-30T10:55:48+03:00

За сутки в крае диагноз подтвердили еще у 43 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 43 пациентов

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В Ставропольском крае за сутки количество зараженных коронавирусом достигло 562 человек. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

За сутки в крае диагноз подтвердили еще у 43 человек. Среди них - 52 ребенка. 112 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. А 16 пациентов - в тяжелом. Напомним, что в крае на сегодняшний день зафиксировано 10 случаев летального исхода.

К счастью, уже 101 человек выздоровели, - сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отвечает на вопросы местных жителей во время прямой линии.

Больше всего ставропольцев волнует вопрос, когда в крае закончится режим обязательной самоизоляции?

- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав точную дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU